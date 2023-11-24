Молдова на два місяці продовжила надзвичайний стан через війну росії в Україні

Сьогодні влада Молдови продовжила режим надзвичайного стану, який вона запровадила через повномасштабне вторгненням росії.

Про це пише NewsMaker.

Таке рішення напередодні схвалив молдавський парламент. Його підтримали 60 депутатів.

"Необхідність продовження надзвичайного стану зумовлена ризиками для національної безпеки, що зберігаються", - заявив міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос.

За його словами, можливі атаки на енергетичну інфраструктуру можуть позначитися і на постачанні електроенергії в Молдову.

"Водночас не можна виключати прямі ризики енергетичної безпеки, пов'язані зі скороченням обсягу постачання природного газу з росії", - додав він.

Молдовська опозиція, як завжди, виступила проти продовження надзвичайного стану. На знак протесту фракція Блоку комуністів і соціалістів покинула засідання парламенту.

Режим надзвичайного стану Молдова вперше запровадили 24 лютого 2022 року, коли почалось російське вторгнення в Україну.

Необхідність такого рішення уряд у Кишиневі обґрунтував наявними загрозами й необхідністю забезпечення безпеки енергопостачання, керування потоком біженців та протидії іншим безпековим ризикам.

Молдова кожні 60 днів тепер продовжує надзвичайний стан. Востаннє це було в вересні.

Також Молдова приєдналася до чотирьох пакетів санкцій ЄС проти росії.