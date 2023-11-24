Молдова на два місяці продовжила надзвичайний стан через війну росії в Україні
Про це пише NewsMaker.
Таке рішення напередодні схвалив молдавський парламент. Його підтримали 60 депутатів.
"Необхідність продовження надзвичайного стану зумовлена ризиками для національної безпеки, що зберігаються", - заявив міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос.
За його словами, можливі атаки на енергетичну інфраструктуру можуть позначитися і на постачанні електроенергії в Молдову.
"Водночас не можна виключати прямі ризики енергетичної безпеки, пов'язані зі скороченням обсягу постачання природного газу з росії", - додав він.
Молдовська опозиція, як завжди, виступила проти продовження надзвичайного стану. На знак протесту фракція Блоку комуністів і соціалістів покинула засідання парламенту.
Режим надзвичайного стану Молдова вперше запровадили 24 лютого 2022 року, коли почалось російське вторгнення в Україну.
Необхідність такого рішення уряд у Кишиневі обґрунтував наявними загрозами й необхідністю забезпечення безпеки енергопостачання, керування потоком біженців та протидії іншим безпековим ризикам.
Молдова кожні 60 днів тепер продовжує надзвичайний стан. Востаннє це було в вересні.
Також Молдова приєдналася до чотирьох пакетів санкцій ЄС проти росії.