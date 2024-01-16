Молдова не справляється з напливом запитів на громадянство від росіян – Reuters

Уряду Молдови важко впоратися з різким збільшенням кількості заяв про надання громадянства від росіян: 70% з рф проти 20% з України.

Про це йдеться в матеріалі Reuters.

"Геополітична ситуація в регіоні, створена війною росії проти України, призвела до збільшення кількості осіб, які бажають отримати молдавське громадянство", - пише видання.

Влада Молдови повідомляє, що 70% заявників є громадянами росії і лише 20% з України.

Разом з тим, молдавське міграційне відомство не надало конкретних цифр щодо кількості осіб, які бажають отримати громадянство Молдови.

"У зв'язку з різким збільшенням кількості запитів на отримання молдавського громадянства, агентство просить уряд продовжити термін розгляду заяв до шести місяців замість нинішніх 20 днів", – заявили в Генеральному інспектораті з питань міграції.

В цей же час країни Балтії намагаються позбутись громадян рф: понад 1000 росіян у Латвії підлягають виселенню.