Молдова не впустила знімальні групи двох телеканалів Росії

Російські журналісти не змогли вказати мету візиту в країну

Прикордонна служба Молдови заборонила в'їзд в країну п'ятьом російським журналістам телеканалів "НТВ" і "Росія 1".

У Прикордонній поліції уточнили, що російські журналісти не змогли вказати мету візиту в країну, а також не поінформували заздалегідь відповідні служби про заплановані роботи на території Республіки Молдова, повідомляє "Укрінформ".

Журналісти повернулися в Москву іншим авіарейсом.

За версією російських журналістів, вони мали намір взяти інтерв'ю у президента Ігоря Додона. У зв'язку з цим прес-служба президента Молдови назвала заборону на в'їзд журналістів "черговою провокацією уряду Молдови на адресу Росії".

Нагадаємо, що Республіка Молдова відкликає свого посла у Російській Федерації Андрія Негуцу.