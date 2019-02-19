ПОЛІТИКА НОВИНИПрикордонна служба Молдови заборонила в'їзд в країну п'ятьом російським журналістам телеканалів "НТВ" і "Росія 1".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Молдова не впустила знімальні групи двох телеканалів Росії
Російські журналісти не змогли вказати мету візиту в країну
Фото: gettyimages.com
У Прикордонній поліції уточнили, що російські журналісти не змогли вказати мету візиту в країну, а також не поінформували заздалегідь відповідні служби про заплановані роботи на території Республіки Молдова, повідомляє "Укрінформ".
Журналісти повернулися в Москву іншим авіарейсом.
За версією російських журналістів, вони мали намір взяти інтерв'ю у президента Ігоря Додона. У зв'язку з цим прес-служба президента Молдови назвала заборону на в'їзд журналістів "черговою провокацією уряду Молдови на адресу Росії".
Нагадаємо, що Республіка Молдова відкликає свого посла у Російській Федерації Андрія Негуцу.
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19 02 2019 21:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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