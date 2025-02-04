Молдова отримає €250 млн від ЄС для енергетичної незалежності

Це має відокремити Молдову від нестабільних поставок російських енергоресурсів і повністю інтегрувати її в енергетичний ринок ЄС.

Європейська комісія та Молдова погодили дворічну комплексну стратегію енергетичної незалежності та стійкості. У 2025 році країна отримає €250 мільйонів від ЄС.

Про це повідомила Єврокомісія.

Це має відокремити Молдову від нестабільних поставок російських енергоресурсів і повністю інтегрувати її в енергетичний ринок ЄС.

За стратегією, перші €100 мільйонів Молдова отримає до середини квітня. На додаток до цієї суми Брюссель виділить €60 мільйонів для підтримки жителів невизнаного Придністровʼя, але за певних умов — якщо регіон проведе реформи у сфері прав людини.

Ініціатива підтримає молдовських споживачів, які стикаються з різким зростанням цін на Правобережжі Дністра. Він дозволить компенсувати всі надлишкові витрати на електроенергію для всіх домогосподарств до 110 кВтгод щомісяця до кінця 2025 року. Крім того, це компенсуватиме зростання витрат на електроенергію для соціальних установ, включно з дитячими садками, школами та лікарнями. Ще €15 мільйонів нададуть на підтримку рахунків за електроенергію для агропродовольчих та промислових підприємств.

У довгостроковій перспективі допомога ЄС підвищить енергетичну безпеку Молдови, щоб та відмовилася від російських енергоносіїв.

Придністров'я вже відновлює опалення та газопостачання завдяки підтримці ЄС. Красносільський висловив подяку голові Єврокомісії ЄС Урсулі фон дер Ляєн за надання 64 млн євро на фінансування поставок газу.

У довгостроковій перспективі підтримка ЄС дозволить Молдові покращити свою енергетичну безпеку за рахунок інвестицій та реформ для енергетичного переходу і забезпечити повну поетапну відмову від поставок російських енергоресурсів.