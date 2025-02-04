Придністров'я відновлює опалення та газопостачання завдяки підтримці ЄС

Мешканці отримали полегшення у зв'язку з поверненням до нормального повсякденного життя в регіоні з населенням 350 000 осіб, де російські "миротворці" залишаються на місці понад три десятиліття.

Адміністрація контрольованого москвою регіону Молдови, Придністров'я, припинила відключення електроенергії і почала відновлювати опалення квартир. Через місяць відновилися поставки природного газу, що фінансуються Європейським Союзом.

Про це повідомляє Reuters.

Придністров'я залежало від російського газу, що проходить через Україну, проте Київ відмовився продовжувати транзитну угоду після Нового року, заявивши, що це допомагає фінансувати російське вторгнення росії.

Молдавська енергетична компанія "Молдовагаз" 1 лютого поставила першу партію природного газу обсягом 3 млн кубометрів.

"Зараз пріоритетним завданням є запуск системи опалення", - заявив журналістам Вадим Красносельський, самопроголошений "президент" Придністров'я.

За його словами, необхідно підвищити температуру в системі центрального опалення, щоб жителі отримали тепло у своїх будинках. "Віялові відключення електроенергії припинилися", - додав він.

Красносільський висловив подяку голові Єврокомісії ЄС Урсулі фон дер Ляєн за надання 64 млн євро на фінансування поставок газу.

Він також висловив незвичайну подяку молдовським фахівцям за контроль над поставками газу, щоб не допустити повної втрати тиску в трубопровідній системі.

Мешканці отримали полегшення у зв'язку з поверненням до нормального повсякденного життя в регіоні з населенням 350 000 осіб, де російські "миротворці" залишаються на місці понад три десятиліття після нетривалого конфлікту між регіоном і новою незалежною молдавською державою.

Фінансування ЄС спрямоване на забезпечення газом потреб Придністров'я протягом перших 10 днів лютого, і жодних домовленостей щодо цього поки що не досягнуто. Красносельський заявив, що наявний газ має бути використано "з максимальною ефективністю".

Державна газорозподільна компанія "Енергоком" з 1 лютого закуповує газ для Придністров'я на європейських ринках - близько 3 млн куб. м на добу.

Частина коштів ЄС буде використана урядом Молдови для забезпечення електроенергією власного населення.

Молдова використовувала теплову електростанцію в Придністров'ї для забезпечення дешевої електроенергії, але вирішила, що економічно вигідніше купувати електроенергію в постачальників у європейських країнах.

Постачання газу вже давно є джерелом напруженості між росією і Молдовою. Після того, як Україна відмовилася продовжити транзитну угоду, Молдова звернулася до "Газпрому" з пропозицією постачати газ альтернативними маршрутами, переважно через Туреччину.

"Газпром" заявив, що Молдова спочатку повинна погасити заборгованість, яка, за його оцінками, становить 709 млн доларів, але ця цифра оскаржується Кишиневом.