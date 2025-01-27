Молдова позичить газ Придністров'ю

Мова йде про термінове втручання влади на період 1-10 лютого 2025 року.

Влада Молдови надасть в борг 3 млн кубічних метрів газу придністровському регіону.

Про це рішення заявив прем'єр-міністр Дорін Речан, повідомляє NewsMaker.

Прем'єр-міністр повідомив, що сьогодні уряд ухвалив рішення виділити в борг 3 млн кубометрів газу для Придністров’я, необхідних для підтримки тиску в системі природного газу.

Мова йде про термінове втручання влади на період 1-10 лютого 2025 року.

Крім того, Речан додав, що ЄС пропонує грант у розмірі 30 мільйонів євро на закупівлю газу, виробництво електроенергії для Молдови за антикризовою ціною та забезпечення споживання лівого берега - Придністров’я.

Також було ухвалено комплексну програму підвищення енергетичної стійкості на найближчі 2 роки, в тому числі зниження тарифу на електрику на Правобережжі.

Прем'єр сказав, що витрати будуть покриті грантом Євросоюзу.

Днями ми інформували, що Україна та Молдова готові забезпечити енергетичні потреби жителів Придністров'я.