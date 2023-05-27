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Молдова продовжила надзвичайний стан через війну в Україні ще на 2 місяці

27 травня 2023, 14:29
Молдова продовжила надзвичайний стан через війну в Україні ще на 2 місяці
Фото: focus.ua
Режим надзвичайного стану в Молдові продовжили ще на 60 днів, починаючи з 4 червня.

Про це повідомляє NewsMaker.

Парламент Молдови ухвалив пропозицію уряду голосами 58 депутатів, підтримали її лише депутати партії "Дія та солідарність". 

"Прохання продовжити надзвичайний стан мотивоване. Ми маємо зробити це знову. Біля нашого кордону триває війна", - сказав прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан. 

Він додав, що необхідність продовження надзвичайного стану зумовлена ризиками і загрозами, які зберігаються і спрямовані на національну безпеку та енергопостачання Молдови.

Режим надзвичайного стану у Молдові діє з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну і з того часу його постійно продовжували.

Нагадаємо, що 5 країн почали спільні навчання з ППО в Молдові.

РосіявійнаМолдованадзвичайний стан

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