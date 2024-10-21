Молдова проголосувала за вступ до ЄС з незначною перевагою

На голосуванні зафіксували спроби підкупу та дезінформації.

Громадяни Молдови проголосували за приєднання до Європейського Союзу на референдумі, але з невеликою перевагою. Зокрема, після підрахунку 99,2% голосів, 50,3% молдован підтримали зміну Конституції для членства в ЄС, а 49,7% виступили проти цього.

Про це повідомляє Politico.

За попередніми результатами кількість противників євроінтеграції Молдови перевищувала кількість прихильників. Проте після надходження результатів голосів від закордонних ділянок ситуація змінилася.

Уночі, після підрахунку понад 90% голосів і відставання прихильників євроінтеграції майже на 10 пунктів, президентка Майя Санду провела пресконференцію, на якій звинуватила "іноземні сили" у використанні готівки та пропаганди для впливу на результат голосування. Проте голоси молдован, які проживають в європейських країнах, США та Канаді, посприяли скороченню розриву.

Депутат Європарламенту від Румунії Зігфрід Мурешан, який очолює комітет зі зв’язків парламенту, заявив, що результат референдуму "є перемогою народу Республіки Молдова та поразкою росії". Він підкреслив, що забезпечить підтримку з боку ЄС євроінтеграційному процесу країни.

Нагадаємо, у Молдові також 20 жовтня пройшли президентські вибори. Попередньо на них перемагає проєвропейська Майя Санду, на другому місці — Олександр Стояногло від "Партії соціалістів".