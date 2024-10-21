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ПОЛІТИКА

Президентка Молдови заявила про спробу кримінальних угруповань вплинути на вибори

21 жовтня 2024, 10:08
Президентка Молдови заявила про спробу кримінальних угруповань вплинути на вибори
Фото: з вільних джерел
Санду назвала це "безпрецедентним шахрайством", мета якого — скомпрометувати демократію.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що на виборах у Молдові кримінальне угрупування намагалось купити 300 тисяч голосів — це майже 20% від загальної кількості тих, хто голосував.

Про це вона сказала на брифінгу для преси, її цитує NewsMaker.

"Сьогодні, як і в останні місяці, свобода і демократія в Молдові зазнали безпрецедентної атаки. Кримінальні угруповання, обʼєднавшись з іноземними силами, атакували нашу країну брехнею і пропагандою. У нас є докази та інформація, що кримінальне угруповання мало намір купити 300 тисяч голосів", — наголосила вона.

Санду назвала це "безпрецедентним шахрайством", мета якого — скомпрометувати демократію.

"Їхня мета — посіяти страх і паніку в суспільстві. Ми не припинимо захищати свободу і демократію. Ми чекаємо підсумкових результатів і повернемося з рішеннями", - наголосила президентка.

На виборах в Молдові підрахували вже понад 98% голосів. Лідирує Санду (41%), на другому місці Олександр Стояногло, якого підтримують проросійські опозиційні партії, (26%). Судячи з цих підрахунків, в країні очікується другий тур виборів.

Що стосується референдуму про євроінтеграцію, то за підрахунком 98,42% голосів "за" проголосували 50,08%, а "проти" — 49,92%.

Молдова прагне приєднатися до Євросоюзу до 2030 року. Країна розраховує на підтримку Заходу в боротьбі з російським втручанням. Мета Молдови вступити до блоку до кінця десятиліття є доволі амбітною, оскільки країні доведеться подолати чимало викликів на шляху до членства в ЄС, зокрема корупцію в системі судочинства.

вибориМолдова

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