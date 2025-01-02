Молдова пропонує Придністров'ю допомогу із закупкою газу
Уряд Молдови пропонує Придністров’ю допомогу в закупівлі газу, адже регіон від 1 січня залишився без постачання російського газу.
Про це заявив керівник компанії "Молдовагаз" Вадим Чебан.
"Молдова запропонувала допомогу невизнаному Придністров’ю в організації закупівлі газу. Офіційну пропозицію від "Молдовагаз" було надіслано керівництву придністровського "Тираспольтрансгазу", - заявив він.
Чабн додав, що молдовський постачальник разом з АТ "Енергоком" готові надати технічну і комерційну підтримку для організації закупівель природного газу на європейських платформах.
"АТ "Молдовагаз", спільно з АТ "Енергоком", готове надати спільну дію, включаючи технічну та комерційну підтримку, ТОВ "Тираспольтрансгаз" в організації закупівель природного газу на будь-якій європейській газовій платформі на ринкових умовах для забезпечення жителів лівого берега Дністра енергоресурсами в кризовій ситуації", - констатував керівник "Молдовагаз".
За його словами, газ може постачатися до кордону з Молдовою всіма доступними альтернативними маршрутами на основі агентської угоди між "Молдовагаз" і "Тираспольтрансгазом".
Нагадаємо, що від початку року у невизнаному Придністров'ї мешканцям відімкнули опалення та гаряче водопостачання.