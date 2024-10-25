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ПОЛІТИКА

Молдова ризикує стати троянським конем путіна в Європі

25 жовтня 2024, 14:16
Молдова ризикує стати троянським конем путіна в Європі
Фото: ukrinform.com
кремль навряд чи припинить спроби використати свій вплив у Молдові як під час процесу вступу до ЄС, так і в разі успіху після нього.

Референдум у Молдові щодо членства в ЄС опинився на межі провалу, проте все ж більшість виборців із невеликою перевагою підтримала зміну до конституції.

Як пише Newsweek, хоча експерти назвали референдум "поразкою для росії", але кремль навряд чи припинить спроби використати свій вплив у Молдові як під час процесу вступу до ЄС, так і в разі успіху після нього.

"Уряди країн-членів ЄС із більш дружніми зв'язками з Кремлем, як-от Угорщина та Словаччина, намагалися завадити ухваленню рішень ЄС щодо російських санкцій і військової та фінансової підтримки України. Майбутній проросійський уряд Молдови, яка стане повноправним членом ЄС, міг би разом зі своїми членами Європарламенту аналогічним чином спробувати вплинути на політику ЄС щодо російських санкцій, імпорту енергоносіїв і безпеки", - сказав Джеремі Холт, експерт консалтингової компанії з геополітичних і кіберризиків S-RM.

При цьому експерт зазначає, що одним із ключових питань, які ЄС захоче вирішити перед вступом Молдови, є проблема Придністров'я.

"З огляду на зростання активних заходів росії в усій Європі, ЄС, імовірно, серйозно зважатиме на безпекові ризики під час майбутнього процесу вступу, і питання статусу Придністров'я являє собою значну перешкоду на переговорах про вступ", - сказав Холт.

Він зазанчив, що не кожне "ні" на референдумі було результатом російського впливу, і не всі громадяни Молдови підтримують членство в ЄС. Проросійські ЗМІ та політичні групи, а також підприємства, що належать росії, процвітають у Придністров'ї та Гагаузії.

При цьому, як зазначила науковий співробітник Інституту Європейського університету Христина Ванберген, Молдові вкрай важливо підготуватися до парламентських виборів наступного року, оскільки кремль "розглядає це як свій останній шанс встановити контроль над регіоном".

Минулими вихідними в Молдові відбувся референдум за внесення до Конституції положення про євроінтеграцію Молдови і президентські вибори.

При цьому положення про євроінтеграцію Молдови отримало лише невелику перевагу - "за" проголосували 50,46% виборців, проти - 49,54%.

вибориМолдоваросія окупанти

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