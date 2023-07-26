Молдова скоротить персонал посольства рф після шпигунського скандалу

Через розслідування про стеження російських спецслужб Молдова скоротить в Кишиневі чисельність дипломатів з росії.

Про це пише Jurnal TV.

"Стане менше осіб, які намагаються дестабілізувати Молдову... Важливо, щоб дипломатичні служби були орієнтовані на розвиток хороших відносин, інакше, коли дії спрямовані на дестабілізацію і вони не пов'язані з дипломатичною діяльністю, це складно. Ми домовилися про необхідність обмежити кількість акредитованих дипломатів із росії", - заявив міністр міністр закордонних справ Ніку Попеску.

Він додав, що протягом багатьох років Молдова була "об'єктом ворожих дій" росії, більшість з яких здійснювались через посольство у Кишиневі. Він додав, що представники російського посольства вже поінформовані про це рішення.