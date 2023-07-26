Молдова скоротить персонал посольства рф після шпигунського скандалу
Про це пише Jurnal TV.
"Стане менше осіб, які намагаються дестабілізувати Молдову... Важливо, щоб дипломатичні служби були орієнтовані на розвиток хороших відносин, інакше, коли дії спрямовані на дестабілізацію і вони не пов'язані з дипломатичною діяльністю, це складно. Ми домовилися про необхідність обмежити кількість акредитованих дипломатів із росії", - заявив міністр міністр закордонних справ Ніку Попеску.
Він додав, що протягом багатьох років Молдова була "об'єктом ворожих дій" росії, більшість з яких здійснювались через посольство у Кишиневі. Він додав, що представники російського посольства вже поінформовані про це рішення.Нагадаємо, що МЗС Молдови викликало посла рф через шпигунський скандал.