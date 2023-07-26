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МЗС Молдови викликало посла рф через шпигунський скандал

26 липня 2023, 08:51
МЗС Молдови викликало посла рф через шпигунський скандал
Фото: ru.tsn.ua
Спецслужби росії стежать за владою Молдови через антени на російському посольстві.

Через це посла росії в Кишиневі Олега Васнецова викликали в Міністерство закордонних справ Молдови після того, як вийшла публікація про розслідування. 

Про це повідомляє NewsMaker

В міністерстві назвали неприйнятним шпигунство та іноземне втручання у внутрішні справи Молдови. 

Також МЗС країни аналізує характер і масштаби шпигунських дій: діяльність осіб, згаданих в розслідуванні.

"Вважаємо абсолютно неприйнятними будь-яке шпигунство та іноземне втручання у внутрішні справи Молдови, що становлять прямий виклик і загрозу суверенітету та національній безпеці нашої держави", - заявили в молдавському міністерстві. 

Посла росії просять надати роз’яснення ситуації і залежно від подальшого розвитку подій, влада Молдови відповідно відреагує.

Раніше Міністерство закордонних справ Молдови засудило нічну атаку на порт Рені.
РосіяМолдовашпигуни

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