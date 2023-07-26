МЗС Молдови викликало посла рф через шпигунський скандал
Через це посла росії в Кишиневі Олега Васнецова викликали в Міністерство закордонних справ Молдови після того, як вийшла публікація про розслідування.
Про це повідомляє NewsMaker.
В міністерстві назвали неприйнятним шпигунство та іноземне втручання у внутрішні справи Молдови.
Також МЗС країни аналізує характер і масштаби шпигунських дій: діяльність осіб, згаданих в розслідуванні.
"Вважаємо абсолютно неприйнятними будь-яке шпигунство та іноземне втручання у внутрішні справи Молдови, що становлять прямий виклик і загрозу суверенітету та національній безпеці нашої держави", - заявили в молдавському міністерстві.
Посла росії просять надати роз’яснення ситуації і залежно від подальшого розвитку подій, влада Молдови відповідно відреагує.