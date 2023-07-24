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МЗС Молдови засудило нічну атаку на порт Рені

24 липня 2023, 15:25
МЗС Молдови засудило нічну атаку на порт Рені
Фото: ria.ru
Ця атака створює значні ризики для експорту зерна з України.

Міністерство закордонних справ і євроінтеграції Молдови засудило атаку росії на портову інфраструктуру Дунаю у Одеській області.

Про це воно написало у Twitter.

"Молдова засуджує російську атаку на українську цивільну інфраструктуру вздовж Дунаю поблизу румунського кордону. Ця атака створює значні ризики для експорту зерна з України, а також для продовольчої безпеки на регіональному та глобальному рівнях", – йдеться в повідомленні.

Раніше українське оперативне командування "Південь" повідомило, що вночі 24 липня російські військові завдали чергового удару по Одеській області. За даними українських військових, метою атаки стала портова інфраструктура Дунаю.

Унаслідок ударів зруйновано ангар із зерном, пошкоджено резервуари для зберігання інших вантажів. В одному з виробничих приміщень виникла пожежа.

 

 
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