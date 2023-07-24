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ПОЛІТИКА

росія вдарила дронами по Дунайських портах на Одещині. Є руйнування і постраждалі

24 липня 2023, 08:00
росія вдарила дронами по Дунайських портах на Одещині. Є руйнування і постраждалі
Фото: УНН
Внаслідок атаки є пошкодження інфраструктури.

рф здійснила чергову повітряну атаку на Одещині вночі 24 липня. Окупанти завдали удару з використанням ударних дронів типу "Shahed" по Дунайських портах. Внаслідок атаки є пошкодження інфраструктури.

Про це повідомила речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Так, силами та засобами ППО ЗСУ було збито три ворожі "Шахеди", проте були й влучення.

За словами Гуменюк, внаслідок атаки противника є постраждалі.

"На жаль, є влучання в один з портів. Там зруйновано аграрний ангар, в якому зберігалось зерно. Пошкоджено ще кілька резервуарів для інших видів вантажів, нанесені ушкодження портовим обєктам, тобто крани та ін. Та є інформація про трьох працівників порту. Наслідки атаки уточнюються", - сказала вона.

Тим часом в ОК "Південь" повідомили, що попередньо відомо про 4 постраждалих працівників порту, при цьому інформація ще уточнюється.

"Цієї ночі майже 4-х годинна атака дронами "Shahed-136" була спрямована по портовій інфраструктурі Дунаю. 3 дрони знищені силами протиповітряної оборони", - йдеться у заяві.

Військові додали, що внаслідок удару по ангару із зерновими в одному з виробничих приміщень резервуара сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано.

Нагадаємо, що минулої ночі, 23 липня, війська рф випустили по центру Одеси 19 ракет різних типів. Сили ППО ЗСУ збили 9 із них. Та атака на місто стала наймасовішою з початку повномасштабної війни.

атакавійнаОдеса

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