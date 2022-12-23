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Молдова спростила правила в’їзду для українців

23 грудня 2022, 18:08
Молдова спростила правила в’їзду для українців
Фото: ria.ru
Громадянам України дозволили до 1 лютого 2023 року в'їжджати в Молдову на підставі посвідчення особи і через молдовсько-румунський кордон та Кишинівський аеропорт.

Про це повідомляє Newsmaker.

Нацкомісія доповнила рішення про порядок в'їзду українських громадян, ухвалене 24 лютого.

Тепер громадяни України зможуть в'їжджати до Молдови з Румунії на підставі: посвідчення особи (ID-картка, внутрішній паспорт), звичайного паспорта, а також інших документів, що посвідчують особу (посвідчення особи громадянина України, видане посольством України в Молдові, тимчасове посвідчення особи, видане Бюро міграції, водійські права, посвідка на проживання, військовий квиток тощо). Також вони можуть пред'явити копії цих документів або документи в електронному форматі, а також документи з вичерпаним терміном дії.

Раніше таке положення діяло лише в разі в'їзду в Молдову з України.

На основі тих самих документів вони зможуть виїхати з Молдови в Україну.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі за кордоном вимушено залишаються від 5 до 7 млн українців, але 90% з них хочуть повернутися додому.

кордонМолдова

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