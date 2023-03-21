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ПОЛІТИКА

Молдова відновила закупівлю газу у російського "Газпрому" – ЗМІ

21 березня 2023, 12:16
Молдова відновила закупівлю газу у російського
Фото: ТАСС
Майже три місяці країна не закуповувала російський газ.

Молдова відновила закупівлі газу у російського "Газпрому" у березні після перерви приблизно в три місяці.

Про це заявив глава державного дистриб'ютора природного газу "Молдовагаз" Вадим Чебан, передає Reuters. 

"У березні цього року, на основі поточного контракту, "Газпром" забезпечує постачання природного газу в Республіку Молдови в загальному обсязі 176,7 мільйона кубічних метрів на місяць або 5,7 мільйона кубічних метрів на день", – повідомив Чебан.

Він пояснив, що рішення про відновлення закупівлі газу на електроенергію до кінця березня 2023 року було прийнято, оскільки ціна "Газпрому" була майже однаковою" з тою, яку заявив внутрішній постачальник Energocom цього місяця. 

Видання нагадує, що з грудня "Газпром" постачав газ лише до невизнаного "Придністров'я". До того часу Молдова майже виключно залежала від "Газпрому",  імпорту газових та російських енергетичних носіїв. Раніше міністр енергетики Молдови Віктор Парліков заявив, що він не виключає, що на якомусь етапі всі запаси газу від "Газпрому" припиняться.

Раніше повідомлялось, що росія стала найбільшим постачальником нафти до Китаю.

МолдоваГазпромзакупівля газу

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