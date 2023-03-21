росія стала найбільшим постачальником нафти до Китаю

росія обігнала Саудівську Аравію, ставши найбільшим постачальником нафти в Китай за перші два місяці 2023 року.

За перші два місяці 2023 року росія збільшила продажі сирої нафти в Китай на чверть і стала найбільшим постачальником нафти в КНР, обігнавши Саудівську Аравію.

Про це повідомляє Reuters.

В головному митному управлінні Китаю заявили, що у січні-лютому імпорт нафти з росії збільшився до майже 2 млн барелів на добу, а загальна кількість поставленої сировини сягнула 15,7 млн т. Цей показник на 23,8% більший, ніж за аналогічний період минулого року.

В свою чергу, Саудівська Аравія продала 13,92 млн т нафти за два місяці, що дорівнює близько 1,7 млн барелів на добу.

Зазначається, що минулого росу Саудівська Аравія поставила за рік 87,5 млн т сирої нафти, тоді як росія - 86,2 млн т.

Раніше стало відомо, що країни G7 навряд чи переглянуть обмеження ціни на російську нафту впродовж тижня.