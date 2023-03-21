Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

росія стала найбільшим постачальником нафти до Китаю

21 березня 2023, 09:40
росія стала найбільшим постачальником нафти до Китаю
росія обігнала Саудівську Аравію, ставши найбільшим постачальником нафти в Китай за перші два місяці 2023 року.

За перші два місяці 2023 року росія збільшила продажі сирої нафти в Китай на чверть і стала найбільшим постачальником нафти в КНР, обігнавши Саудівську Аравію.

Про це повідомляє Reuters.

В головному митному управлінні Китаю заявили, що у січні-лютому імпорт нафти з росії збільшився до майже 2 млн барелів на добу, а загальна кількість поставленої сировини сягнула 15,7 млн т. Цей показник на 23,8% більший, ніж за аналогічний період минулого року.

В свою чергу, Саудівська Аравія продала 13,92 млн т нафти за два місяці, що дорівнює близько 1,7 млн барелів на добу.

Зазначається, що минулого росу Саудівська Аравія поставила за рік 87,5 млн т сирої нафти, тоді як росія - 86,2 млн т.

Раніше стало відомо, що країни G7 навряд чи переглянуть обмеження ціни на російську нафту впродовж тижня.


КитайнафтаРФ

Останні матеріали

Час візитів: росія, Китай та Міжнародний кримінальний суд. Китай і Сі на
Політика
Час візитів: росія, Китай та Міжнародний кримінальний суд. Китай і Сі на "розтяжці" з Кремлем – Едвард Лукас
21 березня 2023, 09:37
Озброюйте Україну, а не радьте, коли йти у контрнаступ. Досвід Ірану початку 80-тих – Том Купер
Політика
Озброюйте Україну, а не радьте, коли йти у контрнаступ. Досвід Ірану початку 80-тих – Том Купер
Переклад iPress – 20 березня 2023, 14:54
7 міфів на шляху перемоги України. Якщо Київ змусять піти на поступки, не буде ані справедливості, ані миру – Politico
Політика
7 міфів на шляху перемоги України. Якщо Київ змусять піти на поступки, не буде ані справедливості, ані миру – Politico
Переклад iPress – 20 березня 2023, 13:28
російський наступ практично захлинувся. Тим часом Китай з великою обережністю готовий допомогти росії – Філліпс О’Брайен
російський наступ практично захлинувся. Тим часом Китай з великою обережністю готовий допомогти росії – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 20 березня 2023, 09:26
Республіканці оголосили
Політика
Республіканці оголосили "громадянську війну" проти України. Джерела фінансування – мільярдери, які заробляли на співпраці зі сталінським режимом
Переклад iPress – 17 березня 2023, 17:36
росії доводиться зберігати нафту у морі. Торгівля російською нафтою демонструє ознаки сповільнення – Bloomberg
Політика
росії доводиться зберігати нафту у морі. Торгівля російською нафтою демонструє ознаки сповільнення – Bloomberg
Переклад iPress – 17 березня 2023, 13:32
Війна з бюрократією Пентагону. Як малі виробники дронів пробиваються до України – Wall Street Journal
Політика
Війна з бюрократією Пентагону. Як малі виробники дронів пробиваються до України – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 березня 2023, 09:19
Ризики Бахмута. Проте згодом Північний Кавказ може несподівано вибухнути – Hudson Institute
Політика
Ризики Бахмута. Проте згодом Північний Кавказ може несподівано вибухнути – Hudson Institute
Переклад iPress – 16 березня 2023, 16:33
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється