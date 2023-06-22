Молдова відреагувала на погрози гауляйтера Херсонщини Сальдо вдарити по мосту через Дунай

Влада розцінює це як прямі погрози на адресу республіки.

Молдова відреагувала на заяву гауляйтера Херсонщини Володимира Сальдо про намір уразити міст через Дунай.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби міністерства закордонних справ Молдови.

"Такі заяви є абсолютно неприйнятними. Ми не потерпимо подібних висловлювань, спрямованих проти Республіки Молдова. Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції в екстреному порядку викличе главу дипломатичної місії російської федерації в Республіці Молдова з вимогою надати відповідні пояснення", – заявили у відомстві.

Нагадаємо, що у ніч на 22 червня було уражено Чонгарський міст, який з'єднує Херсонщину з Кримом. Гауляйтер Сальдо звинуватив у цьому Україну й пригрозив ударами у відповідь.

"Координати мостів в Одеській області, в молдавських Джурджулештах, які були в складі України, але передані на Дунаї, режимом Ющенка свого часу ще. Всі ці координати відомі, тому буде скоро відповідь дуже серйозна", - сказав колаборант на відео, опублікованому в його Telegram-каналі.