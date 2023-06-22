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Молдова відреагувала на погрози гауляйтера Херсонщини Сальдо вдарити по мосту через Дунай

22 червня 2023, 14:51
Молдова відреагувала на погрози гауляйтера Херсонщини Сальдо вдарити по мосту через Дунай
Фото: ria.ru
Влада розцінює це як прямі погрози на адресу республіки.

Молдова відреагувала на заяву гауляйтера Херсонщини Володимира Сальдо про намір уразити міст через Дунай. 

Про це йдеться в повідомленні пресслужби міністерства закордонних справ Молдови.

"Такі заяви є абсолютно неприйнятними. Ми не потерпимо подібних висловлювань, спрямованих проти Республіки Молдова. Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції в екстреному порядку викличе главу дипломатичної місії російської федерації в Республіці Молдова з вимогою надати відповідні пояснення", – заявили у відомстві.

Нагадаємо, що у ніч на 22 червня було уражено Чонгарський міст, який з'єднує Херсонщину з Кримом. Гауляйтер Сальдо звинуватив у цьому Україну й пригрозив ударами у відповідь. 

"Координати мостів в Одеській області, в молдавських Джурджулештах, які були в складі України, але передані на Дунаї, режимом Ющенка свого часу ще. Всі ці координати відомі, тому буде скоро відповідь дуже серйозна", - сказав колаборант на відео, опублікованому в його Telegram-каналі.

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