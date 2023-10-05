Молдова взимку введе безкоштовний транзит газу для України
Про це повідомляє BNN.
"Україна може імпортувати до 17 млн кубометрів природного газу на добу через Трансбалканський та Яссько-Кишинівський газопроводи", - пише видання.
В Молдові діє надзвичайний стан через війну в Україні і тому рішення Комісії мають бути виконані відповідно до закону.
Румунія наразі має більше чверті мільярда кубометрів газу в резерві і тому країна заявляє, що має достатні запаси на зиму.
Через звинувачення з боку росії у незаконному зберіганні газу в Україні, Молдова уточнила, що паливо, яке зберігається в Україні, було придбане на вільному ринку, а не у Газпрому.
Також з'єднання газових систем Молдови і України має важливе значення через побоювання, що рф може дестабілізувати ситуацію в Молдові.
Доступ до газових мереж Південно-Східної Європи Україна отримала після успішних тестових поставок, здійснених молдавським газовим оператором "Молдоватрансгаз" на початку року.
На початку місяця Молдова заявила, що обмежує імпорт зерна.