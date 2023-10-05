Молдова взимку введе безкоштовний транзит газу для України

Комісія з надзвичайних ситуацій Молдови закликала регулятора газотранспортної системи Молдови забезпечити безкоштовне транспортування європейського газу до сховищ через 4 пункти на українсько-молдовському кордоні.

Про це повідомляє BNN.

"Україна може імпортувати до 17 млн кубометрів природного газу на добу через Трансбалканський та Яссько-Кишинівський газопроводи", - пише видання.

В Молдові діє надзвичайний стан через війну в Україні і тому рішення Комісії мають бути виконані відповідно до закону.

Румунія наразі має більше чверті мільярда кубометрів газу в резерві і тому країна заявляє, що має достатні запаси на зиму.

Через звинувачення з боку росії у незаконному зберіганні газу в Україні, Молдова уточнила, що паливо, яке зберігається в Україні, було придбане на вільному ринку, а не у Газпрому.

Також з'єднання газових систем Молдови і України має важливе значення через побоювання, що рф може дестабілізувати ситуацію в Молдові.

Доступ до газових мереж Південно-Східної Європи Україна отримала після успішних тестових поставок, здійснених молдавським газовим оператором "Молдоватрансгаз" на початку року.

На початку місяця Молдова заявила, що обмежує імпорт зерна.