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Молдова заблокувала сайти російського агентства sputnik

23 березня 2023, 17:17
Молдова заблокувала сайти російського агентства sputnik
Фото: pedpresa.com

Сьогодні в країни заблокували 5 сайтів російського агентства новин Sputnik. 

Повідомило видання NewsMaker.

Мова йде про такі 5 сайтів:  sputniknews.com, md.sputniknews.com, ro.sputniknews.com, sputniknews.ru та md.sputniknews.ru. 

Рішення заблокувати сайти було ухвалено через публікацію на них неправдивої інформації, яка загрожує національній безпеці в умовах надзвичайних подій, заявили в Служби інформації та безпеки Молдови.

І додали, що вже звернулися до провайдерів мережевих та електронних комунікаційних послуг, які повинні негайно заблокувати доступ молдавських користувачів до цих сайтів. 

Ще в січні Євросоюз заявив, що росія стала світовим лідером дезінформації.
Молдоваsputnik

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