Молдова заблокувала сайти російського агентства sputnik

Сьогодні в країни заблокували 5 сайтів російського агентства новин Sputnik.

Повідомило видання NewsMaker.

Мова йде про такі 5 сайтів: sputniknews.com, md.sputniknews.com, ro.sputniknews.com, sputniknews.ru та md.sputniknews.ru.

Рішення заблокувати сайти було ухвалено через публікацію на них неправдивої інформації, яка загрожує національній безпеці в умовах надзвичайних подій, заявили в Служби інформації та безпеки Молдови.

І додали, що вже звернулися до провайдерів мережевих та електронних комунікаційних послуг, які повинні негайно заблокувати доступ молдавських користувачів до цих сайтів.