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ПОЛІТИКА

Молдова заблокувала Telegram-канали проросійської партії

10 жовтня 2024, 21:58
Молдова заблокувала Telegram-канали проросійської партії
Фото: ria.ru
10 жовтня користувачі месенджера побачили, що читати ці канали більше неможливо – у разі входу туди з’являється напис "Канал недоступний, оскільки порушував місцеве законодавство".

У Молдові перестали бути доступними Telegram-канали олігарха-втікача Ілана Шора та інші, пов’язані з його політсилою і ключовими соратниками – у тому числі офіційно обраної очільниці автономного регіону Гагаузії.

Про це повідомляє Newsmaker.

10 жовтня користувачі месенджера побачили, що читати ці канали більше неможливо – у разі входу туди з’являється напис "Канал недоступний, оскільки порушував місцеве законодавство".

Так сталося з каналом самого Шора, його близької соратниці Марини Таубер, очільниці автономного регіону Гагаузія Євгенії Гуцул та ще кількох політиків. Також під блокаду потрапив канал "Евразия", що належить пов’язаній з Шором організації, та новинний Телеграм-канал Gagauzinfo.MD.

NM очікує відовіді на запит від Служби інформації та безпеки. 

Формальний лідер партії "Шанс" – перереєстрованої партії "Шор" – Алексєй Лунгу заявив, що напередодні заблокували також його сторінки у Facebook та Instagram, проте незрозуміло, з якими поясненнями це зробила компанія Meta.

Раніше в Агентстві кібербезпеки Молдови нарікали, що не мають ніякого впливу на Telegram і там ігнорують прохання модерувати контент і блокувати канали, які порушують законодавство. 

Також 10 жовтня стало відомо про понад сотню обшуків у осіб, пов’язаних з партією "Шор", у рамках розслідування щодо її фінансування. 

Нагадаємо, Європейська комісія ухвалила План зростання для Молдови на суму 1,8 мільярда євро, який підтримується Фондом реформ та зростання на період 2025-2027 років.

20 жовтня у Молдові відбудеться референдум про вступ до Європейського Союзу. Він пройде разом із виборами президента, на яких Санду прагне переобратись на другий термін.

МолдоваTelegram-каналросія загроза

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