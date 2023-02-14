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ПОЛІТИКА

Молдова закрила свій повітряний простір : доповнено

14 лютого 2023, 14:52
Молдова закрила свій повітряний простір : доповнено
Фото: ria.ru
Обмеження діятимуть щонайменше до 16:00.

Молдова тимчасово закрила свій повітряний простір з міркувань безпеки.

Про це повідомляє Air Moldova.

"Шановні пасажири, зараз повітряний простір Республіки Молдова закритий, ми чекаємо на відновлення польотів. Розклад рейсів змінять", - сказано у повідомленні компанії.

У свою чергу видання Moldova Liberă уточнило, що повітряний простір в країні закрили до 16:00.

Видання також зазначає, що за не підтвердженою інформацією у столиці країни, Кишиневі, був помічений розвідувальний дрон, і саме через це закрили повітряний простір.

Водночас обмеження на польоти скасували близько 15:00. На разі повітряний простір Молдови відкритий, а заборона польотів скасована

У Telegram-каналі уряду Молдови заявили, що його закривали "з метою забезпечення безпеки та захисту цивільної авіації".

Відомо, що було скасовано приліт до Кишинева щонайменше п’яти літаків, а ще шість не змогли вилетіти вчасно.

Раніше повідомлялось, що російські пропагандистські ЗМІ поширюють фейк про те, що Молдова та Румунія терміново будують трасу до Одеси начебто для того, щоб перекинути сили НАТО в Україну.


Молдоваповітряний простір

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