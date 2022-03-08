CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМолдова запровадить режим надзвичайної ситуації в екології у зв’язку з посухою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Молдова запроваджує надзвичайну ситуацію через посуху
Посуха створює надзвичайну ситуацію для сільського господарства і запровадження такого режиму спростить для фермерів доступ до води зі ставків
Фото: interfax.ru
Як повідомляє Newsmaker про це у телеефірі заявив міністр сільського господарства Владімір Боля.
За його словами, посуха створює надзвичайну ситуацію для сільського господарства і запровадження такого режиму спростить для фермерів доступ до води зі ставків.
Зараз на Дністрі рівень води складає 30-40% середньомісячних багаторічних показників (жовтий код), на Пруті - 15-30% (помаранчевий код), на низці малих річок - 10-20%, а на окремих малих річках - до 10% від середньомісячних багаторічних показників (червоний код).
Знизився і рівень грунтових вод, від яких залежить вода в артезіанських скважинах.
Міндовкілля Молдови рекомендувало водопостачальним підприємствам запровадити планові відключення води у певні години.
У столичному регіоні Франції цього тижня також закликали економити воду через посуху та екстремальну спеку, певні обмеження використання води запроваджені по всій території країни.
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