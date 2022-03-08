Молдова запроваджує надзвичайну ситуацію через посуху

Посуха створює надзвичайну ситуацію для сільського господарства і запровадження такого режиму спростить для фермерів доступ до води зі ставків

Молдова запровадить режим надзвичайної ситуації в екології у зв’язку з посухою.

Як повідомляє Newsmaker про це у телеефірі заявив міністр сільського господарства Владімір Боля.

За його словами, посуха створює надзвичайну ситуацію для сільського господарства і запровадження такого режиму спростить для фермерів доступ до води зі ставків.

Зараз на Дністрі рівень води складає 30-40% середньомісячних багаторічних показників (жовтий код), на Пруті - 15-30% (помаранчевий код), на низці малих річок - 10-20%, а на окремих малих річках - до 10% від середньомісячних багаторічних показників (червоний код).

Знизився і рівень грунтових вод, від яких залежить вода в артезіанських скважинах.

Міндовкілля Молдови рекомендувало водопостачальним підприємствам запровадити планові відключення води у певні години.

У столичному регіоні Франції цього тижня також закликали економити воду через посуху та екстремальну спеку, певні обмеження використання води запроваджені по всій території країни.