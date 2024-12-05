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ПОЛІТИКА

Молдова запроваджує надзвичайний стан у енергетиці та звільняє чиновників

05 грудня 2024, 16:09
Молдова запроваджує надзвичайний стан у енергетиці та звільняє чиновників
Фото: ria.ru
Прем’єр-міністр Молдови також попередив про можливість часткового або повного припинення постачання енергії.

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив про запровадження надзвичайного стану в енергетичному секторі країни через кризу, що загрожує припиненням постачання електроенергії і не тільки. Міністра енергетики було звільнено.

Про це повідомляють TV8 та NewsMaker.

Прем'єр країни також заявив про відставку міністра енергетики Віктора Парлікова, пояснивши це управлінськими помилками, які призвели до критичної ситуації. 

Прем’єр-міністр Молдови також попередив про можливість часткового або повного припинення постачання енергії.

Він пояснив, що надзвичайний стан в енергетиці дозволить уряду оперативно ухвалювати рішення, включаючи можливі обмеження на експорт енергії.

Речан заявив, що тимчасово візьме на себе обов’язки міністра енергетики до призначення нового керівника.

Президентка Молдови Майя Санду вже підписала відповідний наказ про звільнення міністра енергетики.

Нагадаємо, що нещодавно він їздив до росії, де зустрічався з керівником "Газпрому". Відомо, що вони говорили про продовження постачання газу у 2025 році після припинення транзиту через Україну. Окрім цього, вони говорили про молдавський борг за російський газ.

Прем'єр-міністр Молдови також закликав до звільнення:

  • Голови компанії "Energocom" Віктора Бинзаря, звинуваченого в неналежному управлінні закупівлями газу.
  • Члена наглядової ради "Moldovagaz" Сергія Тофілата, який, за словами Речана, блокував вигідні закупівлі газу.

Таким чином, рішення про запровадження надзвичайного стану в енергетиці має допомогти стабілізувати енергетичний сектор Молдови, який наразі стикається з серйозними викликами.

Молдоваенергетиканадзвичайний стан

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