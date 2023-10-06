Молдова засудила удар росії по Харківщині

Президент Молдови Мая Санду відреагвала на російський удар по Харківської області через який загинула 51 людина.

Про це вона написала в X (Twitter).

"Глибоко стурбована сьогоднішнім нападом Росії на східну Україну, в результаті якого загинуло так багато невинних людей. Молдова рішуче засуджує цей черговий насильницький акт агресії з боку росії. Сьогодні - і щодня - ми солідарні з Україною", - йдеться в дописі.

Нагадаєамо, що вчора вдень армія рф вдарила по Харківщині, де загинула 51 людина.