СПОРТ НОВИНИЗбірна України з футболу віком до 20 років (U-20) перемогла однолітків з Італії і пробилась у фінал чемпіонату світу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Молодіжна збірна України вийшла до фіналу чемпіонату світу
Після перегляду відеоповтору арбітр скасував взяття воріт через відмашку з боку італійського гравця
Фото: twitter.com/FIFA
Єдиний гол у півфінальному поєдинку на 65-й хвилині забив Сергій Булеца, повідомляє "Громадське".
Наприкінці зустрічі італійці зрівняли рахунок, але після перегляду відеоповтору арбітр скасував взяття воріт через відмашку з боку італійського гравця.
Збірна України U-20 вперше в історії вийшла до фіналу ЧС. У вирішальному матчі українці зіграють з переможцем пари Еквадор - Південна Корея.
Молодіжний чемпіонат світу проходить у Польщі, фінальний матч відбудеться у місті Лодзь 15 червня.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Юнацька збірна України гратиме у півфіналі чемпіонату світу з футболу, що проходить у Польщі.
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