Молодіжна збірна України вийшла до фіналу чемпіонату світу Після перегляду відеоповтору арбітр скасував взяття воріт через відмашку з боку італійського гравця

Збірна України з футболу віком до 20 років (U-20) перемогла однолітків з Італії і пробилась у фінал чемпіонату світу.

Фото: twitter.com/FIFA

Єдиний гол у півфінальному поєдинку на 65-й хвилині забив Сергій Булеца, повідомляє "Громадське". Наприкінці зустрічі італійці зрівняли рахунок, але після перегляду відеоповтору арбітр скасував взяття воріт через відмашку з боку італійського гравця. Збірна України U-20 вперше в історії вийшла до фіналу ЧС. У вирішальному матчі українці зіграють з переможцем пари Еквадор - Південна Корея. Молодіжний чемпіонат світу проходить у Польщі, фінальний матч відбудеться у місті Лодзь 15 червня. Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Юнацька збірна України гратиме у півфіналі чемпіонату світу з футболу, що проходить у Польщі.

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