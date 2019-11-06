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Молодіжна збірна України вийшла до фіналу чемпіонату світу

Після перегляду відеоповтору арбітр скасував взяття воріт через відмашку з боку італійського гравця
Збірна України з футболу віком до 20 років (U-20) перемогла однолітків з Італії і пробилась у фінал чемпіонату світу.
Молодіжна збірна України вийшла до фіналу чемпіонату світу Фото: twitter.com/FIFA

Єдиний гол у півфінальному поєдинку на 65-й хвилині забив Сергій Булеца, повідомляє "Громадське".

Наприкінці зустрічі італійці зрівняли рахунок, але після перегляду відеоповтору арбітр скасував взяття воріт через відмашку з боку італійського гравця.

Збірна України U-20 вперше в історії вийшла до фіналу ЧС. У вирішальному матчі українці зіграють з переможцем пари Еквадор - Південна Корея.

Молодіжний чемпіонат світу проходить у Польщі, фінальний матч відбудеться у місті Лодзь 15 червня.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Юнацька збірна України гратиме у півфіналі чемпіонату світу з футболу, що проходить у Польщі.

 

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11 06 2019 20:39
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