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Україна побилася до півфіналу чемпіонату світу з футболу

Синьо-жовті відкрили рахунок в матчі вже на 11-й хвилині
Юніорська збірна України гратиме у півфіналі чемпіонату світу з футболу, що проходить у Польщі.
Україна побилася до півфіналу чемпіонату світу з футболу Фото: ФІФА

У чвертьфінальному поєдинку, що пройшов у Лодзі 7 червня, українська команда з рахунком 1:0 перемогла збірну Колумбії, повідомляє "Українська правда".

Синьо-жовті відкрили рахунок в матчі вже на 11-й хвилині. Після помилки на виході воротаря колумбійців Данило Сікан поборовся за м`яч і забивав уже в порожні ворота - 1:0.

Колумбія практично не створила проблем для захисту українців у першому таймі. Підопічні Олександра Петракова краще комбінували, добре тримали м`яч і небезпечно атакували.

На старті другого тайму обидві команди грали в рівний футбол і небезпечних моментів біля обох воріт не було. На 70-й хвилині Георгій Цитаішвілі мав чудовий шанс збільшити перевагу збірної України, але після його удару з метрів восьми м`яч пролетів над поперечкою воріт.

В останні десять хвилин гри українцям довелося відбиватися від навали атакуючих колумбійців. Воротар збірної України Владислав Кучерук відбив небезпечний удар Карбонеро. На 86-й хвилині Колумбія залишилася в меншості після вилучення того ж таки Карбонеро. У результаті українці довели гру до перемоги і вийшли вперше у своїй історії до півфіналу чемпіонату світу.

У півфінальному матчі 11 червня збірна України гратиме з переможцем матчу Італія - Малі.

Нагадаємо, що Федерацію футболу України перейменували на Українську асоціацію футболу.

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07 06 2019 19:17
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