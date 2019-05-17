НОВИНИФедерацію футболу України перейменували на Українську асоціацію футболу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Федерація футболу України перейменувалася
"Тобто добре відомі всьому світу літери-символи UA - Україна і F - футбол. Такий підхід значно спростить позиціонування й популяризацію бренду українського футболу в Європі та світі"
Фото:ffu.ua
Таке рішення прийняв XXII Конгрес ФФУ, йдеться у повідомленні федерації.
Зазначається, що такий крок став "другим етапом ребрендингу спілки, який розпочався ще три роки тому".
За словами президента організації Андрія Павелка "тепер абревіатура в назві англійською виглядає як UAF".
"Тобто добре відомі всьому світу літери-символи UA - Україна і F - футбол. Такий підхід значно спростить позиціонування й популяризацію бренду українського футболу в Європі та світі", - сказав Павелко.
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17 05 2019 17:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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