МОН назвало виші, де найбільше рекомендованих до зарахування на бюджет
До Національного технічного університету України "Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського" рекомендовано до зарахування на бюджет 3837 вступників. До Київського Національного університету імені Тараса Шевченка - 3037, Національного університету "Львівська політехніка" - 2451, повідомляє "Громадське".
Найвищі прохідні бали були на такі спеціальності як Міжнародне право, Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії та Міжнародні економічні відносини, Стоматологія, Політологія, Журналістика, Медична психологія.
На ці спеціальності, за словами міністерки, і подавали вступники найбільше заяв.
"Ми б хотіли, щоб популярнішими були інженерні спеціальності та природничі науки. І ми вже над цим працюємо", - зазначила Гриневич.
Загалом протягом вступної кампанії 60 354 абітурієнтів отримали рекомендації до зарахування на бюджет. Із них - 87,1% підтвердили намір навчатися.
Нагадаємо, міністерка освіти та науки Лілія Гриневич погодила кандидатуру освітнього омбудсмена - ним стане Сергій Горбачов, вчитель медіаграмотності, директор спеціалізованої школи № 148 Києва.
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