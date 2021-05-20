Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

МОН запустив мобільний додаток "Всеукраїнська школа онлайн". Його вже можна завантажити

МОН позиціонує мобільний застосунок як повноцінний інструмент для зручного навчання школярів з мобільних пристроїв
Мобільний додаток "Всеукраїнська школа онлайн" (ВШО) відтепер доступний для скачування. Контент розрахований на учнів 5-11 класів.
МОН запустив мобільний додаток "Всеукраїнська школа онлайн". Його вже можна завантажити Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України.
 
Додаток можна завантажити з Play Market від Google та AppGallery від Huawei. Незабаром додаток вийде і для користувачів iOS.
 
МОН позиціонує мобільний застосунок як повноцінний інструмент для зручного навчання школярів з мобільних пристроїв.
 
У ньому є доступ до всіх курсів і матеріалів, розміщених на платформі. Також учні можуть брати участь в обговореннях та комунікувати зі своїми однокласниками.
 
Обіцяють, що можливості застосунку будуть поступово розширюватися.
 
На початку квітня на сайті ВШО з’явилася функція "Кабінет учителя": вчителі отримали змогу збирати учнів у віртуальні класи, призначати курси для перегляду, організовувати дискусії та переглядати успішність учнів і учениць на курсі.
 
Наступний крок для ВШО - перенести в онлайн-формат всю шкільну програму для 5-11 класів. Зараз на платформі вже понад 1500 уроків та понад 167 тисяч користувачів (125 тисяч учнів, 34 тисячі вчителів та більш ніж 8 тисяч слухачів).
 
Планується завершити створення контенту до початку нового навчального року.
 
Раніше в грудні 2020 року Міністерство освіти та науки України запустило платформу "Всеукраїнська школа онлайн".
 
Платформа дає можливість вчитись за українською навчальною програмою всім, хто має бажання. Не в залежності від міста чи країни проживання, в тому числі дітям з тимчасово окупованих територій.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 05 2021 14:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Скільки часу піде, щоб збити небезпечний для Землі астероїд

Скільки часу піде, щоб збити небезпечний для Землі астероїд

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.