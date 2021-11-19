Монастирський просить 17 мільярдів на "стіну" від РФ та Білорус

З урахуванням того, що розміри контрабанди, які обертаються навколо цих ділянок, обчислюються також десятками мільярдів гривень, я думаю, це абсолютно логічна інвестиція. Ми можемо зробити ці дві ділянки вже протягом наступного року

У Держбюджеті на наступний рік потрібно передбачити 17 млрд грн на будівництво державного кордону з Російською Федерацією і Республікою Білорусь загальною протяжністю понад 2,5 тис. км.

Про це повідомив під час виступу у Верховній Раді міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Фактична на сьогодні робота в інженерному облаштуванні сучасного українського кордону оцінюється і буде коштувати близько 17 мільярдів гривень на тих ділянках, про які я сказав, а саме: на кордоні з Республікою Білорусь і Російською Федерацією... Я звертаюся до вас, шановні колеги, щоб у наступному бюджеті на 2022 рік ви передбачили необхідні кошти для облаштування державного кордону. Саме це є запорукою того, що ми будемо у безпеці", - сказав він.

Монастирський уточнив, що за ці кошти буде побудовано ділянку кордону протяжністю1 тис. 505 км вздовж кордону з РФ і 1 тис. 84 км - вздовж кордону з Республікою Білорусь.

“З урахуванням того, що розміри контрабанди, які обертаються навколо цих ділянок, обчислюються також десятками мільярдів гривень, я думаю, це абсолютно логічна інвестиція. Ми можемо зробити ці дві ділянки вже протягом наступного року”, - додав міністр.

Як повідомлялося, міграційна криза на кордоні Білорусі з Польщею, Литвою, Латвією триває із серпня. Країни звинувачують Білорусь у спеціально створеному міграційному тиску в рамках ворожих гібридних дій проти них.

Цього тижня великі групи мігрантів намагалися прорватися через кордон з Білорусі до Польщі, але частину з них польським прикордонникам вдалося повернути назад на лінію кордону.

Польський кордон наразі захищають близько 20 тисяч військових, прикордонників та поліцейських. У неділю, 14 листопада, польські прикордонники зафіксували дії, що свідчать про підготовку білоруською стороною силового прориву кордону мігрантами. Зокрема, мігранти починають розбирати намети біля кордону, вони отримують від білоруської сторони інструкції, інвентар, перцевий газ.

Україна також посилює кордон із Білоруссю і направляє туди додатково 8,5 тисячі військових.

За даними секретаря РНБО Олексія Данілова, в Білорусі вже перебуває 16 тисяч мігрантів.