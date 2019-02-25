Моніторинг Нацради зафіксував численні порушення при оприлюдненні соціологічних досліджень

На телеканалах ZIK, "1+1", "Еспресо" і "Наш" зафіксували численні порушення при оприлюдненні соціологічних досліджень.

За даними Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення, 22 лютого відбулося засідання робочої групи з нагляду за дотриманням медіа виборчого законодавства.

Зокрема йшлося про те, що на 4 телеканалах зафіксована значна кількість випадків неповної подачі інформації при оприлюдненні результатів соцопитувань.

"На телеканалі "ZIK" із 1 по 12 лютого виявлено 17 фактів таких випадків, на телеканалі "Еспресо" з 8 по 14 лютого - 10 фактів, на телеканал "Максі ТВ" ("Наш") із 1 по 12 лютого - 30 фактів, на телеканалі "1+1" із 28 січня по 4 лютого - 1 факт. Національна рада звернеться до цих телерадіоорганізацій із вимогою привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства", - йдеться у повідомленні.

Також Нацрада приділила увагу замовним матеріалам на телебаченні та незбалансованому висвітленню виборчої кампанії.

"Так, на телеканалі "112 Україна" серія передач програми "Важливо" була присвячена лише одному кандидату у президенти - Юрію Бойку. Ця програма не була позначена як політична реклама чи передвиборна агітація, водночас була спрямована на поліпшення чи створення позитивного іміджу партії "Опозиційна платформа - "За життя" і зазначеного кандидата", - розповіли в Нацраді.

Також зазначається, що на каналі "112 Україна" з 1 по 8 лютого у випусках новин увага приділялася лише Бойку, а про інших кандидатів взагалі не йшлося.

Крім того, зафіксоване порушення на телеканалі "1+1"

"В ефірі телеканалу "1+1" було зафіксовано трансляцію (повтор) розважальної передачі "Ліга сміху. Літній кубок" (частина 2), ведучим якої є В. Зеленський. У передачі є епізод, коли "Прозрачный гонщик" виносить пакет із надписом "Голосуй за Зеленського" і передає його Володимиру Зеленському", - розповіли в Нацраді, наголосивши, що цей випадок має ознаки передвиборчої агітації.

Таке ж порушення знайшли на каналі "Наш" кандидата в президенти Євгена Мураєва.

"Поширення інформації із ознаками агітації було зафіксовано і в ефірі телеканалу "Максі ТВ", зокрема в передачі "Події дня", де гостем був кандидат у Президенти Євген Мураєв. Передача вийшла в повторі 6 разів", - йдеться у повідомленні.

Нацрада планує звернутися до телеканалів із запитанням, чи є ця інформація агітацією, і чи сплачено за її трансляцію з виборчих фондів кандидатів.

Наступне засідання голова робочої групи Ольга Герасим’юк після узгодження з усіма присутніми призначила на 15 березня.

Нагадаємо, що Національна рада з питань телебачення та радіомовлення проаналізує інтерв'ю екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова на каналі "112 Україна". У разі виявлення порушення законодавства може бути призначено позапланову перевірку каналу, повідомив член Нацради Сергій Костинський.