Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Моніторинг Нацради зафіксував численні порушення при оприлюдненні соціологічних досліджень

На чотирьох телеканалах зафіксована значна кількість випадків неповної подачі інформації при оприлюдненні результатів соцопитувань
На телеканалах ZIK, "1+1", "Еспресо" і "Наш" зафіксували численні порушення при оприлюдненні соціологічних досліджень.
Моніторинг Нацради зафіксував численні порушення при оприлюдненні соціологічних досліджень Фото: detector.media

За даними Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення, 22 лютого відбулося засідання робочої групи з нагляду за дотриманням медіа виборчого законодавства.

Зокрема йшлося про те, що на 4 телеканалах зафіксована значна кількість випадків неповної подачі інформації при оприлюдненні результатів соцопитувань.

"На телеканалі "ZIK" із 1 по 12 лютого виявлено 17 фактів таких випадків, на телеканалі "Еспресо" з 8 по 14 лютого - 10 фактів, на телеканал "Максі ТВ" ("Наш") із 1 по 12 лютого - 30 фактів, на телеканалі "1+1" із 28 січня по 4 лютого - 1 факт. Національна рада звернеться до цих телерадіоорганізацій із вимогою привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства", - йдеться у повідомленні.

Також Нацрада приділила увагу замовним матеріалам на телебаченні та незбалансованому висвітленню виборчої кампанії.

"Так, на телеканалі "112 Україна" серія передач програми "Важливо" була присвячена лише одному кандидату у президенти - Юрію Бойку. Ця програма не була позначена як політична реклама чи передвиборна агітація, водночас була спрямована на поліпшення чи створення позитивного іміджу партії "Опозиційна платформа - "За життя" і зазначеного кандидата", - розповіли в Нацраді.

Також зазначається, що на каналі "112 Україна" з 1 по 8 лютого у випусках новин увага приділялася лише Бойку, а про інших кандидатів взагалі не йшлося.

Крім того, зафіксоване порушення на телеканалі "1+1"

"В ефірі телеканалу "1+1" було зафіксовано трансляцію (повтор) розважальної передачі "Ліга сміху. Літній кубок" (частина 2), ведучим якої є В. Зеленський. У передачі є епізод, коли "Прозрачный гонщик" виносить пакет із надписом "Голосуй за Зеленського" і передає його Володимиру Зеленському", - розповіли в Нацраді, наголосивши, що цей випадок має ознаки передвиборчої агітації.

Таке ж порушення знайшли на каналі "Наш" кандидата в президенти Євгена Мураєва.

"Поширення інформації із ознаками агітації було зафіксовано і в ефірі телеканалу "Максі ТВ", зокрема в передачі "Події дня", де гостем був кандидат у Президенти Євген Мураєв. Передача вийшла в повторі 6 разів", - йдеться у повідомленні.

Нацрада планує звернутися до телеканалів із запитанням, чи є ця інформація агітацією, і чи сплачено за її трансляцію з виборчих фондів кандидатів.

Наступне засідання голова робочої групи Ольга Герасим’юк  після узгодження з усіма присутніми призначила на 15 березня.

Нагадаємо, що Національна рада з питань телебачення та радіомовлення проаналізує інтерв'ю екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова на каналі "112 Україна". У разі виявлення порушення законодавства може бути призначено позапланову перевірку каналу, повідомив член Нацради Сергій Костинський.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 02 2019 21:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.