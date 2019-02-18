Нацрада перевірить інтерв'ю Азарова каналу "112 Україна"

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення проаналізує інтерв'ю екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова на каналі «112 Україна». У разі виявлення порушення законодавства може бути призначено позапланову перевірку каналу, повідомив член Нацради Сергій Костинський.

"Матеріал записано, зараз аналізується відповідним управлінням. Як тільки отримаємо результати аналізу цього цього інтерв'ю – ухвалимо відповідне рішення. Звісно, якщо апарат вбачатиме ознаки порушення законодавства, пропонуватиму призначення перевірки з голосу - на найближчому засіданні", - сказав Костинський, повідомляє "Детектор медіа".

Нагадаємо, у суботу, 16 лютого, на телеканалі "112 Україні" показали інтерв'ю з колишнім прем'єром. У ньому Азаров між іншим запевняв, що на Донбасі немає регулярних російських військ.