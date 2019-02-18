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Нацрада перевірить інтерв'ю Азарова каналу "112 Україна"

Інтерв’ю Азарова відправили на аналіз
Національна рада з питань телебачення та радіомовлення проаналізує інтерв'ю екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова на каналі «112 Україна». У разі виявлення порушення законодавства може бути призначено позапланову перевірку каналу, повідомив член Нацради Сергій Костинський.
Нацрада перевірить інтерв Фото: mediananny.com

"Матеріал записано, зараз аналізується відповідним управлінням. Як тільки отримаємо результати аналізу цього цього інтерв'ю – ухвалимо відповідне рішення. Звісно, якщо апарат вбачатиме ознаки порушення законодавства, пропонуватиму призначення перевірки з голосу - на найближчому засіданні", - сказав Костинський, повідомляє "Детектор медіа".

Нагадаємо, у суботу, 16 лютого, на телеканалі "112 Україні" показали інтерв'ю з колишнім прем'єром. У ньому Азаров між іншим запевняв, що на Донбасі немає регулярних російських військ.

Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко у своєму Twitter висловив обурення цим фактом.

"12 канал", як нічого і не було, транслює інтерв`ю із бєглим Азаровим, який не розказує, як вони запросили російські війська для окупації України, а учить нас жити, розвалившись у кріслі. Була ж Постанова ВР по "112-му". Виконати її може тільки Нацрада з питань ТБ", - написав він.

 

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18 02 2019 19:20
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