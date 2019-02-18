Нацрада перевірить інтерв'ю Азарова каналу "112 Україна"
"Матеріал записано, зараз аналізується відповідним управлінням. Як тільки отримаємо результати аналізу цього цього інтерв'ю – ухвалимо відповідне рішення. Звісно, якщо апарат вбачатиме ознаки порушення законодавства, пропонуватиму призначення перевірки з голосу - на найближчому засіданні", - сказав Костинський, повідомляє "Детектор медіа".
Нагадаємо, у суботу, 16 лютого, на телеканалі "112 Україні" показали інтерв'ю з колишнім прем'єром. У ньому Азаров між іншим запевняв, що на Донбасі немає регулярних російських військ.
Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко у своєму Twitter висловив обурення цим фактом.
"12 канал", як нічого і не було, транслює інтерв`ю із бєглим Азаровим, який не розказує, як вони запросили російські війська для окупації України, а учить нас жити, розвалившись у кріслі. Була ж Постанова ВР по "112-му". Виконати її може тільки Нацрада з питань ТБ", - написав він.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- Ветеран-засновник UKR GUN Projects: Наша форма в комплексі з турнікетами зупиняє кров за секунди"В мене саме мала початися ІТ-кар'єра. Але потрібно було зупинити кровопролиття. В 2014 році ми дуже поспішали, щоб виграти ці дні, хвилини, секунди, щоб ситуація не стала гіршою…"
- Кардіомагнат: Як Тодуров заробляє мільйони на безкоштовних операціях, - ВІДЕОНерухомість на $2 млн і 10 млн грн заощаджень - що "накерував" очільник Інституту серця Борис Тодуров