Моніторингову місію ООН з прав людини в Україні очолила Матільда Богнер

Моніторингову місію Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні очолила Матільда Богнер. Вона змінила на цій посаді Фіону Фрейзер.

Заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця привітав Богнер у зв'язку з початком її роботи в Україні, повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Учасники зустрічі обмінялися думками щодо шляхів поглиблення такої взаємодії як на рівні штаб-квартири УВКПЛ ООН у Женеві, так і з Моніторинговою місією ООН, яка працює в нашій країні з весни 2014 року.

"Особливу увагу в ході зустрічі було приділено моніторингу ситуації у сфері прав людини на окупованих Росією територіях України і потребі забезпечення безперешкодного й повного доступу співробітників Місії до цих територій", - ідеться в повідомленні.

Богнер наголосила на готовності Місії надавати практичне сприяння та всебічну допомогу Україні у сфері прав людини, особливо з огляду на важливість захисту прав осіб, які постраждали внаслідок збройного конфлікту.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів погодив призначення директора Бурштинської ТЕС Дениса Шмигаля, яка входить у ДТЕК Ріната Ахметова, головою Івано-Франківської обладміністрації.