Моніторингову місію ООН з прав людини в Україні очолила Матільда Богнер
Заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця привітав Богнер у зв'язку з початком її роботи в Україні, повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.
Учасники зустрічі обмінялися думками щодо шляхів поглиблення такої взаємодії як на рівні штаб-квартири УВКПЛ ООН у Женеві, так і з Моніторинговою місією ООН, яка працює в нашій країні з весни 2014 року.
"Особливу увагу в ході зустрічі було приділено моніторингу ситуації у сфері прав людини на окупованих Росією територіях України і потребі забезпечення безперешкодного й повного доступу співробітників Місії до цих територій", - ідеться в повідомленні.
Богнер наголосила на готовності Місії надавати практичне сприяння та всебічну допомогу Україні у сфері прав людини, особливо з огляду на важливість захисту прав осіб, які постраждали внаслідок збройного конфлікту.
Нагадаємо, що Кабінет Міністрів погодив призначення директора Бурштинської ТЕС Дениса Шмигаля, яка входить у ДТЕК Ріната Ахметова, головою Івано-Франківської обладміністрації.
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