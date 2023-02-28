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Monobank та UNITED24 оголосили збір на дрони

28 лютого 2023, 21:47
Monobank та UNITED24 оголосили збір на дрони
Джерело: u24.gov.ua
Партнером проєкту є також "Артемсіль", яка випустила партію йодованої солі в спеціальному пакованні. Отримати сіль можна, взявши участь у цьому зборі.

Monobank та UNITED24 запустили збір 60 мільйонів гривень на на купівлю 300 безпілотників DJI Mavic 3T Thermal - серед донатів розіграють унікальну йодовану сіль від держпідприємства "Артемсіль". 

Про це повідомляє пресслужба UNITED24.

Квадрокоптер DJI Mavic 3T обладнаний тепловізором і камерою з роздільною здатністю 12 Мп та 56-разовим гібридним зумом. Керування здійснюється за допомогою дистанційного пульту DJI RC Pro Enterprise. Висота польоту складає до 600 м, дальність — до 15 км. Завдяки підтримці хмарної платформи DJI FlightHub 2 можливе керування одразу кількома БПЛА. 

Для збору та розіграшу ДП "Артемсіль" та платформа UNITED24 випустили партію йодованої солі в спеціальному пакованні. Вона налічує всього 500 пачок і не продається. Отримати сіль можна, взявши участь у цьому благодійному зборі - для цього потрібно задонатити від 5 гривень.

Сто перших учасників, які перерахують 100 тис грн або більше, отримають сіль з автографом командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського. Ще десять пачок солі підпише амбасадор UNITED24, актор Марк Гемілл, відомий роллю Люка Скайвокера у кіносазі "Зоряні війни".

яке в квітні 2022 року через російські обстріли зупинилося вперше з часів Другої світової війни. 

Збір триватиме з 14:00 28 лютого до 2 березня 22:00. Взяти в ньому участь можна переказавши будь-яку суму від 5 гривень на банку.

Раніше повідомлялось, що компанія LEGO випустила модель реактивної артилерійської системи HIMARS із солдатиком в українській уніформі. Всі кошти від продажу підуть на франдрейзингову платформу UNITED24 для допомоги Україні.

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