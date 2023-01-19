Monobank виходить на ринок Польщі
Про це у Facebook повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.
Він зокрема зазначив, що мобільний банк застосований як на українців у Польщі, так і самих поляків.
"За різними оцінками у Польщі перебуває близько 3 мільйонів українців. Ми розраховуємо насамперед на них, але, звичайно ж, будемо дуже раді й полякам. Нам не терпиться здивувати їх українським рівнем банківського сервісу", – зазначив Гороховський.
Він обіцяє, що через банк можна буде безоплатно переказувати гроші в Україну.
"Перекази з Польщі в Україну – це один із найбільших каналів надходження валюти в українську економіку. Ми хочемо дати українцям зручний і безкоштовний інструмент для переказів в Україну", – анонсував Гороховський.
Він також зазначив, що отримати картку в stereo by mono можна буде через "Дію", але для цього треба мати PESEL.
На сайті monobank сказано, що віртуальну картку можна відкрити безплатно, а фізичну – за 25 злотих (близько 210 грн).
Раніше повідомлялось, що понад 658 мільйонів доларів з резервів продав НБУ за тиждень на міжбанку.