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Понад 658 мільйонів доларів з резервів продав НБУ за тиждень на міжбанку

15 січня 2023, 11:43
Понад 658 мільйонів доларів з резервів продав НБУ за тиждень на міжбанку
Фото: Укрінформ
НБУ за тиждень на міжбанку продав понад 658 мільйонів доларів з резервів НЕДІЛЯ, 15 СІЧНЯ 2023, 10:00 - ІГОР ПИЛИПІВ 7 ПЕРЕГЛЯДІВ 0 GETTY IMAGES За тиждень з 9 по 13 січня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 658,97 млн доларів і купив 6,45 млн доларів
 
Згідно з даними валютних інтервенцій Національний банк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 658,97 млн доларів. При цьому регулятор купив 6,45 млн доларів. Минулого тижня НБУ продав 682,56 млн доларів, а купив 7,85 млн доларів.
 
З кінця травня 2022 року НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти не перевищували пів мільярда.  
 
НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні. Також він продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.
 
Водночас від початку 2023 року Нацбанк купив 14,3 млн доларів та продав 1,34 млрд доларів.
 
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