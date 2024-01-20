Monobank заявив про наймасштабнішу DDoS-атаку

Хакерська атака відбувалася у дві хвилі.

Сьогодні вночі на мобільний банк Monobank здійснювалася найпотужніша DDoS-атака.

Про це заявив співзасновник фінустанови Олег Гороховський.

Він запевнив, що ситуація знаходилася "під контролем".

Пізніше Гороховський повідомив про другу хвилю DDoS-атаки.

"50 мільйонів запитів. Друга хвиля. Стоїмо!", — поінформував Гороховський.

Вже о 00:43 20 січня Гороховський натякнув, що хакерська атака виявилася невдалою.

Нагадаємо, що 12 грудня, в день хакерської атаки на мобільного оператора "Київстар" зловмисники вчинили масовану DDos-атаку і на monobank, але пробити його систему захисту їм не вдалось