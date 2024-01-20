Monobank заявив про наймасштабнішу DDoS-атаку
Сьогодні вночі на мобільний банк Monobank здійснювалася найпотужніша DDoS-атака.
Про це заявив співзасновник фінустанови Олег Гороховський.
Він запевнив, що ситуація знаходилася "під контролем".
Пізніше Гороховський повідомив про другу хвилю DDoS-атаки.
"50 мільйонів запитів. Друга хвиля. Стоїмо!", — поінформував Гороховський.
Вже о 00:43 20 січня Гороховський натякнув, що хакерська атака виявилася невдалою.
Нагадаємо, що 12 грудня, в день хакерської атаки на мобільного оператора "Київстар" зловмисники вчинили масовану DDos-атаку і на monobank, але пробити його систему захисту їм не вдалось