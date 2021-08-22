Монтаж газопроводу Nord Stream 2 у водах Данії завершився

Процес прокладання труб другої нитки російського газопроводу "Північний потік-2" у виключній економічній зоні Данії завершився.

Про це повідомляє система позиціонування суден MarineTraffic.

Згідно з даними системи, процес було закінчено 22 серпня. Російське трубоукладальне судно "Fortuna" перетнуло кордон данської виключної економічної зони поруч з Померанською бухтою.

Як повідомлялося, у липні США та Німеччина досягли угоди про врегулювання суперечки щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2". Домовленість передбачає, що Вашингтон відмовляється від намірів запровадити санкції для учасників проєкту "Nord Stream 2", проте можливість санкцій ЄС для Москви зберігається, якщо РФ використовуватиме газопровід як інструмент енергетичного тиску. В угоді також йдеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяла скористатися всіма важелями, щоб переконати Москву продовжити термін угоди про транзит газу через Україну, який закінчується наприкінці 2024 року.

Nord Stream 2 - російський газопровід, який будується в обхід України. Його прокладають по дну Балтійського моря з РФ до Німеччини. Єдиним акціонером проєкту є ВАТ "Газпром".