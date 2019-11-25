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Moody's поліпшило прогноз України до позитивного

Агентство підтвердило рейтинг на рівні "Caa1"
Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service поліпшило прогноз рейтингів уряду України зі "стабільного" на "позитивний", підтвердивши довгострокові рейтинги емітента та пріоритетних незабезпечених кредитів України на рівні "Caa1".
Moody Фото: i-g-t.org

Основними чинниками для поліпшення прогнозу агентство назвало відновлення валютних резервів України, яке знижує зовнішню вразливість в контексті великих зовнішніх виплат, а також поліпшення макроекономічної стабільності країни і перспективи відновлення реформ, що підсилюють економічну стійкість країни.

"Підтвердження рейтингів України "Caa1" відображає її значну зовнішню вразливість, хоча і показує ознаки поліпшення", - йдеться в повідомленні, передає LB.ua.

Moody's вказує, що значні виплати за зовнішнім боргом у наступні роки за відсутності нової програми Міжнародного валютного фонду вимагають постійного доступу до ринків.

Водночас стримувати рух кредитного рейтингу вгору продовжує ризик нового загострення геополітичної напруженості.

Нагадаємо, що рейтингове агентство Moody's підтвердило слова голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва про затримання будівництва газопроводу "Північний потік-2" через позицію Данії.

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25 11 2019 10:35
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