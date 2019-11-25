Moody's поліпшило прогноз України до позитивного
Основними чинниками для поліпшення прогнозу агентство назвало відновлення валютних резервів України, яке знижує зовнішню вразливість в контексті великих зовнішніх виплат, а також поліпшення макроекономічної стабільності країни і перспективи відновлення реформ, що підсилюють економічну стійкість країни.
"Підтвердження рейтингів України "Caa1" відображає її значну зовнішню вразливість, хоча і показує ознаки поліпшення", - йдеться в повідомленні, передає LB.ua.
Moody's вказує, що значні виплати за зовнішнім боргом у наступні роки за відсутності нової програми Міжнародного валютного фонду вимагають постійного доступу до ринків.
Водночас стримувати рух кредитного рейтингу вгору продовжує ризик нового загострення геополітичної напруженості.
Нагадаємо, що рейтингове агентство Moody's підтвердило слова голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва про затримання будівництва газопроводу "Північний потік-2" через позицію Данії.
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