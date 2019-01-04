Moody's: позиція Данії здатна затримати "Північний потік-2"

Рейтингове агентство Moody's підтвердило слова голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва про затримання будівництва газопроводу "Північний потік-2" через позицію Данії.

Данське енергетичне агентство минулого тижня попросило компанію Nord Stream 2 AG підготувати екологічну оцінку альтернативного варіанта прокладання газопроводу в данській винятковій економічній зоні.

"Запит, який DEA обґрунтовує бажанням знайти маршрут з найменшим впливом на навколишнє середовище і судноплавний трафік, має негативний вплив на кредитний рейтинг "Газпрому", оскільки він загрожує зривом запланованих термінів будівництва Nord Stream 2, запланованих на грудень 2019 року", - йдеться в огляді Moody's, оприлюдненій 1 квітня, інформує Lb.ua.

Відповідно до національного законодавства Данії, заявка на отримання дозволу на підводний трубопровід має включати оцінку впливу на навколишнє середовище, підготовка якої може зайняти кілька місяців. У DEA немає крайнього терміну для розгляду заявки, а на публічні слухання допускається не менш ніж вісім тижнів. Загалом розгляд заявки на новий маршрут може зайняти кілька місяців, повідомило агентство.

Ще три-чотири місяці буде потрібно на прокладання труб, яке в Росії спочатку планували на другий квартал 2019 року.

Данія залишилася єдиною країною, яка не дозволила будівництво газопроводу в своїх територіальних водах. Будівництво схвалили Росія, Швеція, Фінляндія і Німеччина.

Відстрочка будівництва на території країни ділянки може послабити переговорні позиції "Газпрому" щодо нового транзитного контракту з Україною.

Газопровід "Північний потік-2" (Nord Stream 2) повинен пройти по Балтійському морю, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Німеччині, його протяжність становитиме більш ніж 1,2 тис. км. Пропускна спроможність становитиме 55 млрд кубометрів газу на рік. Вартість проекту оцінюється майже в 10 млрд євро.

Нагадаємо, російський "Газпром" отримав відмову від Данії щодо маршруту газопроводу "Північний потік-2".

Раніше, Росія пригрозила ЄС труднощами з газом у випадку протидії "Північному потоку-2".

Наразі Газпром отримав дозволи на будівництво "Північного потоку-2" у майже всіх країнах, через води та територію яких планують прокладати трубопровід, зокрема у Росії, Фінляндії, Швеції та Німеччині. Водночас, єдиною країною, яка поки не надала Газпрому дозвіл на спорудження газопроводу є Данія.