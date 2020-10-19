Moody's знизило кредитний рейтинг Великобританії
Зниження рейтингу Великобританії обумовлено трьома основними факторами, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Moody's.
"По-перше, економічний потенціал країни зменшився з того моменту, як ми знизили рейтинг до "Aa2" у вересні 2017 року. Темпи зростання економіки були набагато слабшими, ніж очікувалося, і, ймовірно, залишаться такими в майбутньому. Негативну довгострокову структурну динаміку посилило рішення Великобританії вийти з Євросоюзу, а в подальшому - нездатність країни укласти торговельну угоду, яка дозволила б в значній мірі зберегти переваги, що раніше були у країни за рахунок членства в ЄС", - йдеться в пресрелізі.
"Додатковий тиск, ймовірно, нададуть наслідки пандемії коронавірусу, яка серйозно позначилася на британській економіці", - вважають в агентстві.
По-друге, бюджетні показники Великобританії погіршилися, зазначають в Moody's.
Держборг, який був високим ще до кризи, виріс в результаті пандемії, і експерти агентства вважають малоймовірним, що влада країни зможе істотно поліпшити бюджетні показники в найближчі роки, з урахуванням низьких темпів економічного зростання і потенційних політичних перешкод для цього.
"Третій фактор пов'язаний з ослабленням британських інститутів і системи управління за останні роки. Якість законодавчих і виконавчих інститутів країни, хоча і залишається високою, проте знизилося за останні роки. Реалізація політики, особливо бюджетної, стала менш передбачуваною і ефективною", - йдеться в пресрелізі.
"Комбінація низького потенціалу зростання і високого держборгу в складному політичному середовищі створить додаткові перешкоди для вирішення економічних, бюджетних та соціальних проблем в майбутньому", - зазначають експерти Moody's.
Нагадаємо, що британський уряд планує рекордне підвищення податків через пандемію
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