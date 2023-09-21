Моравецький не погодив з МЗС заяву, щодо зупинки постачання зброї Україні

Позицію прем’єра нібито не узгоджували з дипломатичним відомством перед тим, як заява пролунала.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, за даними журналістів, не узгодив озвучену 20 вересня позицію щодо зброї для України з МЗС Польщі.



Про це повідомляє RMF24.

Дипломати чекають інструкцій від міністра закордонних справ Збігнева Рау, який зараз перебуває у США.



Кореспондент RMF в МЗС почув від представників відомства запевнення, що у Польщі продовжує роботу логістичний центр для постачання західної зброї Україні. Також вони нагадали, що Польща почала активно допомагати Україні на перших етапах війни, коли багато інших союзників ще обговорювали можливу допомогу.

Журналісти припускають, що Моравецький своєю заявою мав на увазі, що Польща вже віддала Україні ту зброю, яку могла віддати без створення ризиків для своєї обороноздатності. На попередніх етапах Варшава передала зброю загальною вартістю понад 3 млрд євро.

Видання зазначає, що зараз у Польщі виготовляються для України перші бойові машини Rosomak і самохідні мінометні установки Rak.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна більше не буде допомагати Україні з озброєнням.