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ПОЛІТИКА

Польща зараз не передає Україні зброю, оскільки сама зосереджена на переозброєнні

21 вересня 2023, 08:26
Польща зараз не передає Україні зброю, оскільки сама зосереджена на переозброєнні
Фото: з вільних джерел
В Польщі вирішили озброюватись самі.

Польща припинила постачання Україні зброї, зосередившись  на посиленні власного озброєння. 

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в ефірі Polsat News, відповідаючи на запитання про те, чи продовжить його країна підтримувати Україну, цитує політика польське видання PAP.

Моравецький сказав, що наразі Польща не надає Україні воєнної підтримки, оскільки тепер сама планує  озброїмося найсучаснішою зброєю.

"Щоб не довелося захищатися, тобі має бути чим захищатися – це принцип, якого ми дотримуємося, тому робимо посилені воєнні замовлення",  – йдеться у повідомленні.

Він додав, що уряд зосереджений головним чином на модернізації та швидкому озброєнні польської армії, щоб вона стала «однією з найсильніших армій Європи за дуже короткий час».

Моравецький підкреслив, що Польща не має наміру перешкоджати функціонуванню логістичного центру під Жешувом, через який Україні надходить військова підтримка.

Віцепрем’єр-міністр Польщі та голова панівної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський на з’їзді партії заявив, що попри суперечки щодо експорту української агропродукції, Варшава і надалі підтримуватиме Київ у його боротьбі проти російського вторгнення.

Польщаозброєннявійна в Україні

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