Польща підтримуватиме Україну до перемоги, незважаючи на суперечку щодо експорту зерна – Качинський

Віцепрем'єр-міністр Польщі та голова панівної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що Польща підтримуватиме Україну у війні проти російського вторгнення, попри суперечки щодо експорту зерна.

Про це він заявив на з’їзді партії "Право і справедливість", цитує його "Польське радіо".

За словами Качинського, "неявна угода" між Польщею та Україною "не включала пункт про ліквідацію польського сільського господарства".

"Ми хочемо і будемо підтримувати Україну на цьому оборонному фронті. Але ми зробили це з фундаментальних міркувань, через цінності, які ми сповідуємо — нашу прихильність до свободи, включно зі свободою націй, а також в ім’я нашого державного розуму", — зазначив віцепрем'єр-міністр Польщі.

А втім, він додав, що "неприємна ситуація" довкола суперечки щодо експорту зерна "не змінить ставлення Польщі до України".

"Ми підтримуватимемо її до перемоги", — запевнив Качинський.