Польща підтримуватиме Україну до перемоги, незважаючи на суперечку щодо експорту зерна – Качинський
Про це він заявив на з’їзді партії "Право і справедливість", цитує його "Польське радіо".
За словами Качинського, "неявна угода" між Польщею та Україною "не включала пункт про ліквідацію польського сільського господарства".
"Ми хочемо і будемо підтримувати Україну на цьому оборонному фронті. Але ми зробили це з фундаментальних міркувань, через цінності, які ми сповідуємо — нашу прихильність до свободи, включно зі свободою націй, а також в ім’я нашого державного розуму", — зазначив віцепрем'єр-міністр Польщі.
А втім, він додав, що "неприємна ситуація" довкола суперечки щодо експорту зерна "не змінить ставлення Польщі до України".
"Ми підтримуватимемо її до перемоги", — запевнив Качинський.