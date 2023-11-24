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Моравецький оголосить склад нового уряду в понеділок

24 листопада 2023, 16:21
Моравецький оголосить склад нового уряду в понеділок
Фото: з вільних джерел
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що в понеділок презентує склад нового уряду.

Про це інформує Onet.

Сьогодні Матеуш Моравецький сказав, що веде переговори з кількома десятками депутатів з кількох політичних сил. Він не може розкривати деталі через обіцянку конфіденційності. 

За словами прем’єра, він бачить шанс на формування кроспартійної коаліції, а запропонована ним програма включатиме пункти з програм інших партій. 

Лідери партій, запрошених Моравецьким для перемовин про формування уряду, відмовилися від зустрічі – окрім ультраправої "Конфедерації". Вони зустрілися з Моравецьким сьогодні вдень. 

Днями ми повідомляли, що польські партії відмовилися голосувати за уряд Моравецького.

 

Польщаурядморавецький

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