Моравецький оголосить склад нового уряду в понеділок

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що в понеділок презентує склад нового уряду.

Про це інформує Onet.

Сьогодні Матеуш Моравецький сказав, що веде переговори з кількома десятками депутатів з кількох політичних сил. Він не може розкривати деталі через обіцянку конфіденційності.

За словами прем’єра, він бачить шанс на формування кроспартійної коаліції, а запропонована ним програма включатиме пункти з програм інших партій.

Лідери партій, запрошених Моравецьким для перемовин про формування уряду, відмовилися від зустрічі – окрім ультраправої "Конфедерації". Вони зустрілися з Моравецьким сьогодні вдень.

Днями ми повідомляли, що польські партії відмовилися голосувати за уряд Моравецького.