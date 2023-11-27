Моравецький представить уряд, який пропрацює максимум два тижні

Сьогодні прем'єр Польщі Матеуш Моравецький представить склад свого уряду, який не має шансів на отримання вотуму довіри в парламенті.

Про це повідомляє PAP.

Сьогодні, в понеділок, о 16.30 в Колонному залі Президентського палацу глава польської держави Анджей Дуда прийме присягу уряду Моравецького.

Раніше Моравецький заявив, що його уряд буде значно менший, в ньому буде велика кількість жінок.

"Це буде політико-експертний уряд", - додав він.

Проте новий уряд має шанси пропрацювати максимум два тижні, адже він не має підтримки більшості у Сеймі.

Ще 13 листопада президент прийняв відставку уряду і доручив Моравецькому сформувати новий кабінет.

Протягом двох тижнів президент має прийняти присягу членів нового уряду, а цей термін спливає якраз сьогодні.

Потім прем’єр протягом ще 14 днів має звернутися до Сейму з проханням про вотум довіри.

Відповідно до конституції, якщо спроба провалюється, то ініціативу формування уряду перебере на себе Сейм. Кандидата в прем’єри може висунути група у щонайменше 46 депутатів.

Далі Сейм обирає прем’єра простою більшістю голосів.

Нагадаємо, що минулого тижня польські партії відмовилися голосувати за уряд Моравецького.