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Моравецький представить уряд, який пропрацює максимум два тижні

27 листопада 2023, 09:26
Моравецький представить уряд, який пропрацює максимум два тижні
Фото: з вільних джерел
Сьогодні прем'єр Польщі Матеуш Моравецький представить склад свого уряду, який не має шансів на отримання вотуму довіри в парламенті.

Про це повідомляє PAP.

Сьогодні, в понеділок, о 16.30 в Колонному залі Президентського палацу глава польської держави Анджей Дуда прийме присягу уряду Моравецького.

Раніше Моравецький заявив, що його уряд буде значно менший, в ньому буде велика кількість жінок. 

"Це буде політико-експертний уряд", - додав він.

Проте новий уряд має шанси пропрацювати максимум два тижні, адже він не має підтримки більшості у Сеймі.

Ще 13 листопада президент прийняв відставку уряду і доручив Моравецькому сформувати новий кабінет. 

Протягом двох тижнів президент має прийняти присягу членів нового уряду, а цей термін спливає якраз сьогодні.

Потім прем’єр протягом ще 14 днів має звернутися до Сейму з проханням про вотум довіри.

Відповідно до конституції, якщо спроба провалюється, то ініціативу формування уряду перебере на себе Сейм. Кандидата в прем’єри може висунути група у щонайменше 46 депутатів. 

Далі Сейм обирає прем’єра простою більшістю голосів.

Нагадаємо, що минулого тижня польські партії відмовилися голосувати за уряд Моравецького.

 
Польщаурядморавецький

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