Моравецький представить уряд, який пропрацює максимум два тижні
Про це повідомляє PAP.
Сьогодні, в понеділок, о 16.30 в Колонному залі Президентського палацу глава польської держави Анджей Дуда прийме присягу уряду Моравецького.
Раніше Моравецький заявив, що його уряд буде значно менший, в ньому буде велика кількість жінок.
"Це буде політико-експертний уряд", - додав він.
Проте новий уряд має шанси пропрацювати максимум два тижні, адже він не має підтримки більшості у Сеймі.
Ще 13 листопада президент прийняв відставку уряду і доручив Моравецькому сформувати новий кабінет.
Протягом двох тижнів президент має прийняти присягу членів нового уряду, а цей термін спливає якраз сьогодні.
Потім прем’єр протягом ще 14 днів має звернутися до Сейму з проханням про вотум довіри.
Відповідно до конституції, якщо спроба провалюється, то ініціативу формування уряду перебере на себе Сейм. Кандидата в прем’єри може висунути група у щонайменше 46 депутатів.
Далі Сейм обирає прем’єра простою більшістю голосів.
Нагадаємо, що минулого тижня польські партії відмовилися голосувати за уряд Моравецького.