CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАбордажні групи 73 морського центру спецпризначення відпрацювали захоплення суден у відкритому морі в рамках тренувань VBSS.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Морські коники" ЗСУ відпрацювали захоплення суден у відкритому морі
В трюмах та на палубі затримано та знищено умовного противника в умовах Ближнього Бою
Фото galka.if.ua
Під час захоплення судна вивід груп здійснювався повітряним шляхом з різних висот системою "КАНАТ" та водним шляхом на швидкісних катерах, повідомляєт морський центр у Facebook.
В трюмах та на палубі затримано та знищено умовного противника в умовах Ближнього Бою (CQB).
Нагадаємо, що загін кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії провів ракетні стрільби в акваторії Чорного моря і повернувся в пункт базування в окупований Севастополь.
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12 05 2019 20:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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