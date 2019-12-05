"Морські коники" ЗСУ відпрацювали захоплення суден у відкритому морі

В трюмах та на палубі затримано та знищено умовного противника в умовах Ближнього Бою

Абордажні групи 73 морського центру спецпризначення відпрацювали захоплення суден у відкритому морі в рамках тренувань VBSS.

Під час захоплення судна вивід груп здійснювався повітряним шляхом з різних висот системою "КАНАТ" та водним шляхом на швидкісних катерах, повідомляєт морський центр у Facebook.

В трюмах та на палубі затримано та знищено умовного противника в умовах Ближнього Бою (CQB).

Нагадаємо, що загін кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії провів ракетні стрільби в акваторії Чорного моря і повернувся в пункт базування в окупований Севастополь.