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"Морські коники" ЗСУ відпрацювали захоплення суден у відкритому морі

В трюмах та на палубі затримано та знищено умовного противника в умовах Ближнього Бою
Абордажні групи 73 морського центру спецпризначення відпрацювали захоплення суден у відкритому морі в рамках тренувань VBSS.
"Морські коники" ЗСУ відпрацювали захоплення суден у відкритому морі Фото galka.if.ua

Під час захоплення судна вивід груп здійснювався повітряним шляхом з різних висот системою "КАНАТ" та водним шляхом на швидкісних катерах, повідомляєт морський центр у Facebook.

В трюмах та на палубі затримано та знищено умовного противника в умовах Ближнього Бою (CQB).

Нагадаємо, що загін кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії провів ракетні стрільби в акваторії Чорного моря і повернувся в пункт базування в окупований Севастополь.

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12 05 2019 20:32
ТЕГИ: судно, ЗСУ, море
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