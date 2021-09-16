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Морські "заповідники" в Антарктиді: до проєкту ЄС може долучитися Україна

Сьогодні ми обговорили з міністром навколишнього середовища України, паном Абрамовським, можливості спільного спонсорства Україною нашої пропозиції щодо створення 2 нових масштабних морських заповідних територій в Антарктиді
Єврокомісар з питань довкілля, океанів та рибальства Віргініюс Сінкевічюс обговорив із міністром захисту довкілля та природних ресурсів України Романом Абрамовським можливості спільного спонсорства пропозиції ЄС щодо створення двох морських заповідних територій в Антарктиді.
Морські "заповідники" в Антарктиді: до проєкту ЄС може долучитися Україна Гора Гершель в Антарктиді, ілюстративне фото. Фото: Wikimedia Commons
Про це Віргініюс Сінкевічюс повідомив у Твіттері, передає Укрінформ.
 
Фото: VSinkevicius
 
"Сьогодні ми обговорили з міністром навколишнього середовища України, паном Абрамовським, можливості спільного спонсорства Україною нашої пропозиції щодо створення 2 нових масштабних морських заповідних територій в Антарктиді", - зазначив він.
 
Сінкевічюс висловив сподівання, що Україна буде сильним прихильником зусиль Євросоюзу.
 
Як повідомлялося, 16 вересня єврокомісар з питань довкілля, океанів та рибальства Віргініюс Сінкевічюс прибув до України, щоб обговорити "зелений перехід країни".
 
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16 09 2021 14:52
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