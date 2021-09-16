Морські "заповідники" в Антарктиді: до проєкту ЄС може долучитися Україна Сьогодні ми обговорили з міністром навколишнього середовища України, паном Абрамовським, можливості спільного спонсорства Україною нашої пропозиції щодо створення 2 нових масштабних морських заповідних територій в Антарктиді

Єврокомісар з питань довкілля, океанів та рибальства Віргініюс Сінкевічюс обговорив із міністром захисту довкілля та природних ресурсів України Романом Абрамовським можливості спільного спонсорства пропозиції ЄС щодо створення двох морських заповідних територій в Антарктиді.

Гора Гершель в Антарктиді, ілюстративне фото. Фото: Wikimedia Commons

Про це Віргініюс Сінкевічюс повідомив у Твіттері, передає Укрінформ. Фото: VSinkevicius "Сьогодні ми обговорили з міністром навколишнього середовища України, паном Абрамовським, можливості спільного спонсорства Україною нашої пропозиції щодо створення 2 нових масштабних морських заповідних територій в Антарктиді", - зазначив він. Сінкевічюс висловив сподівання, що Україна буде сильним прихильником зусиль Євросоюзу. Як повідомлялося, 16 вересня єврокомісар з питань довкілля, океанів та рибальства Віргініюс Сінкевічюс прибув до України, щоб обговорити "зелений перехід країни". Читайте також: Українські полярники вирушили у 26-ту арктичну експедицію

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