НОВИНИЄврокомісар з питань довкілля, океанів та рибальства Віргініюс Сінкевічюс обговорив із міністром захисту довкілля та природних ресурсів України Романом Абрамовським можливості спільного спонсорства пропозиції ЄС щодо створення двох морських заповідних територій в Антарктиді.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Морські "заповідники" в Антарктиді: до проєкту ЄС може долучитися Україна
Сьогодні ми обговорили з міністром навколишнього середовища України, паном Абрамовським, можливості спільного спонсорства Україною нашої пропозиції щодо створення 2 нових масштабних морських заповідних територій в Антарктиді
Гора Гершель в Антарктиді, ілюстративне фото. Фото: Wikimedia Commons
Про це Віргініюс Сінкевічюс повідомив у Твіттері, передає Укрінформ.
Фото: VSinkevicius
"Сьогодні ми обговорили з міністром навколишнього середовища України, паном Абрамовським, можливості спільного спонсорства Україною нашої пропозиції щодо створення 2 нових масштабних морських заповідних територій в Антарктиді", - зазначив він.
Сінкевічюс висловив сподівання, що Україна буде сильним прихильником зусиль Євросоюзу.
Як повідомлялося, 16 вересня єврокомісар з питань довкілля, океанів та рибальства Віргініюс Сінкевічюс прибув до України, щоб обговорити "зелений перехід країни".
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16 09 2021 14:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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